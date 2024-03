Aktuell Land

Nachbarschaftsstreit: Mann mit Mistgabel verletzt

Bei einem Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus im schwäbischen Türkheim (Landkreis Unterallgäu) ist ein Mann mit einer Mistgabel verletzt worden. Auslöser für den Streit am Sonntag seien Gerätschaften im gemeinsamen Hausflur gewesen, die einer der Männer dort abgestellt haben soll, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Montag.