Nach wiederholten Schüssen: Polizei zeigt mehr Präsenz

Nach wiederholten Schüssen in Stuttgart und anderen Regionen hat die Polizei verstärkt Präsenz auf den Straßen gezeigt. Am Samstagabend hätten mehr als 100 Zusatzkräfte in der Landeshauptstadt und den Landkreisen Esslingen, Göppingen. Ludwigsburg und Ulm rund 150 Menschen und Fahrzeuge kontrolliert, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Sonntag mit. Ein Mann habe bei einer Kontrolle in Nürtingen Widerstand geleistet und zwei Polizisten leicht verletzt.