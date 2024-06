Aktuell Land

Nach vorläufigen Daten: Jahrhundert-Niederschläge gemessen

An mehreren Orten in Süddeutschland fiel in den vergangenen Tagen nach vorläufigen Daten so viel Regen wie nur alle 50 bis 100 Jahre. Man könne von Jahrhundert-Niederschlägen sprechen, sagte der Meteorologe Thomas Deutschländer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). »Das ist schon besonders, aber nicht komplett außergewöhnlich.«