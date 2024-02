Aktuell Land

Nach Vogelgrippe-Fall: Schutzzone wird aufgehoben

Die nach einem Vogelgrippe-Fall im bayerischen Landkreis Dillingen an der Donau eingerichtete Überwachungszone wird wieder aufgehoben. Es seien zwischenzeitlich keine Auffälligkeiten mehr festgestellt worden, teilte das Landratsamt in Dillingen zur Begründung am Freitag mit. Die Überwachungszone werde deshalb mit Wirkung zum 10. Februar aufgehoben.