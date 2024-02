Aktuell Land

Nach Vogelgrippe-Fall: Heidenheim hebt Schutzzone auf

Die nach einem Vogelgrippe-Fall im bayerischen Landkreis Dillingen an der Donau eingerichtete erweiterte Überwachungszone im benachbarten Kreis Heidenheim in Baden-Württemberg ist aufgehoben worden. Das teilte das Landratsamt am Montag in Heidenheim mit. Die Allgemeinverfügung sei seit Sonntag in Kraft. Damit seien sowohl die Überwachungszone als auch die darin festgelegten Maßnahmen, insbesondere die Aufstallungspflicht für sämtliche Vögel, nicht mehr erforderlich.