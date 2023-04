Nach Verschwinden: Polizei sucht weiter nach 21-Jährigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Monate nach dem Verschwinden einer 21-Jährigen aus Eigeltingen im Landkreis Konstanz sucht die Polizei weiter nach der jungen Frau. Seit ein paar Tagen durchforsten Beamte ein Gebiet in Waldshut-Tiengen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Neue Ermittlungsansätze hätten an den rund 75 Kilometer entfernte Hochrhein geführt. Doch die Wahrscheinlichkeit die junge Frau noch lebend zu finden, nehme von Tag zu Tag ab, so der Sprecher. Neue Hinweise gebe es kaum. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Ein 42-Jähriger sitzt seit Februar wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Er schweigt bisher zu den Vorwürfen. Indizien hatten zu dem Verdächtigen geführt, der laut Polizei eine Beziehung mit der jungen Frau hatte.

Die 21-Jährige ist seit dem 19. Februar verschwunden. Sie war von ihrer Familie vermisst gemeldet worden. Eine Sonderkommission ermittelt in dem Fall. Bisher hatte die Polizei in mehreren Suchaktionen Waldstücke und Gebiete in Eigeltingen-Heudorf abgesucht. Auch eine Suchaktion in Radolfzell am Bodensee blieb erfolglos. Die Beamten fanden in der Nähe des Ufers aber das Auto der 21-Jährigen.