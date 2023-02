Aktuell Land

Nach Vermisstenfahndung: Mann tot in Neckar gefunden

Nach einer Fahndung ist ein vermisster Mann in der Nähe eines Wasserkraftwerks im Neckar in Stuttgart tot gefunden worden. Der 56-Jährige war seit Anfang Januar verschwunden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der Mann wollte wohl laut den Beamten eine Wanderung bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) machen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, hieß es weiter.