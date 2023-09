Seit dem Unwetter läuft das Wahrzeichen der Zollernalb im Notbetrieb. Netze BW will jetzt für 1 Million Euro moderne Erdkabel verlegen. Die Arbeiten sollen bereits am Montag beginnen. Wenn alles planmäßig verläuft, sollen sie im Dezember abgeschlossen sein. Was dies für Wanderer, Besucher und Mitarbeiter der Burg bedeutet.

Die Arbeiten, die bereits am Montag beginnen, werden archäologisch begleitet. Denn am Zollerberg rechnen sie während der Bohrungen mit archäologischen Funden. Foto: picture alliance/dpa Die Arbeiten, die bereits am Montag beginnen, werden archäologisch begleitet. Denn am Zollerberg rechnen sie während der Bohrungen mit archäologischen Funden. Foto: picture alliance/dpa

