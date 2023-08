Aktuell Land

Nach Unfall: Gotthard-Basistunnel für Güterzüge geöffnet

Nach der Entgleisung eines Güterzugs im längsten Bahntunnel der Welt in der Schweiz vor zwei Wochen sind in der Nacht zu Mittwoch wieder die ersten Güterzüge durch die Röhre gefahren. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben den Verkehr durch den Gotthard-Basistunnel bis auf weiteres einspurig geöffnet, wie sie berichteten. Internationale Passagierzüge, die sonst durch den Tunnel fuhren, werden weiter über den Pass umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Reisezeit in den Kanton Tessin und weiter nach Italien auf dieser Strecke um 60 Minuten. Die vollständige Reparatur dürfte noch Monate dauern, wie die SBB mitteilten.