Nach Unfall auf A98: Rettungskräfte erleiden Verätzungen

Ein Feuerwehrmann holt Equipment aus einem Einsatzfahrzeug an der Feuerwache.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Gefahrgut-Unfall auf der Autobahn 98 bei Lörrach sind mehrere Rettungskräfte der Feuerwehr verletzt worden. Sie hätten Verätzungen an den Händen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei dem Auffahrunfall am Donnerstagabend zwischen zwei Lastwagen und mehreren Autos entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 350.000 Euro.

Zunächst war man davon ausgegangen, dass zumindest zwei Einsatzkräfte schwer verletzt wurden. Nach Untersuchungen im Krankenhaus gab die Polizei am Freitag Entwarnung. Es handele sich tatsächlich um drei Leichtverletzte. Diese und weitere Rettungskräfte, von denen man zunächst auch angenommen hatte, sie seien verletzt worden, konnten das Krankenhaus wieder verlassen.

Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer, der das Gefahrgut geladen hatte, war auf einen weiteren Lastwagen aufgefahren. Der 25-jährige Fahrer des vorausfahrenden Lastwagens hatte verkehrsbedingt bremsen müssen, wie die Polizei mitteilte. Die Anhänger verkeilten sich, der Lastwagen des 47-Jährigen kippte um. In den Unfall wurden so auch fünf Autos verwickelt, die von den Lastwagen direkt und indirekt getroffen wurden.

Nur der Fahrer des Lastwagens mit dem Gefahrgut sei leicht verletzt worden. Die Insassen der anderen Fahrzeuge blieben den Angaben nach unverletzt. Für die Aufräumarbeiten musste die A98 laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Lörrach-Ost und Lörrach-Mitte komplett gesperrt werden. Am frühen Freitagabend konnte die Sperrung zumindest teilweise aufgehoben werden.

Mitteilung der Polizei

Folgemeldung Polizei