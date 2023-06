Aktuell Land

Nach trockenen Wochen wird schlechte Weizenernte erwartet

Wegen der großen Trockenheit in den vergangenen Monaten wird in diesem Jahr deutlich weniger Getreide in den Lagern der baden-württembergischen Bauern landen als im Jahr zuvor. Verantwortlich sei der ausbleibende Regen, teilte am Donnerstag der Landesbauernverband mit. »Die Wintergerste war schon relativ weit, bevor es trocken wurde. Da wird es befriedigende Ergebnisse geben«, sagte Rolf Berger, Kreisgeschäftsführer der Kreisbauernverbände Karlsruhe und Rhein-Neckar. An einigen Standorten hingegen seien die anderen Getreidesorten am Weiterreifen gehindert worden. »Sorgenkind« sei der Weizen.