Aktuell Land

Nach Temperaturrekord: Wind, Regen und Gewitter im Südwesten

Der Herbst kehrt in Baden-Württemberg ein: Nach dem Temperaturrekord von mehr als 30 Grad Celsius am Freitag bringt eine Kaltfront laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wind, Regen und Gewitter in den Südwesten.