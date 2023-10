Aktuell Land

Nach tödlicher Attacke auf Wohnungsnachbarn in Psychiatrie

Nach einer tödlichen Messerattacke auf seinen Wohnungsnachbarn in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist ein Mann zwar vom Mordvorwurf freigesprochen worden. Das Landgericht Stuttgart wies ihn aber am Donnerstag wegen einer schweren geistigen Störung in eine psychiatrische Klinik ein. Der 62-Jährige hatte eingeräumt, im Februar zunächst an der Tür seines Nachbarn geklingelt und dann nach einem Streit mit einem Küchenmesser auf sein zwei Jahre älteres Opfer eingestochen zu haben. Mit dem Urteilsspruch folgte die Kammer auch den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.