Nach tödlichem Schuss in Schule: Betreuung durch Psychologen

Nach dem tödlichen Schuss in einer Schule in Offenburg betreuen Schulpsychologen die jungen Leute der umliegenden Bildungseinrichtungen. Sie unterstützten in der Nachsorge beim Umgang mit der Gewalttat, teilte das baden-württembergische Kultusministerium am Freitag mit. Die Krisennachsorge vor Ort in der Waldbachschule werde am Montag fortgesetzt.