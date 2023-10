Aktuell Land

Nach spätem Gegentor: Waldhof muss sich mit Remis abfinden

Ein spätes Gegentor hat den SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga den Sieg gegen den FC Viktoria Köln gekostet. Nach dem schwachen Auftritt bei der 0:2-Auswärtsniederlage beim SSV Jahn Regensburg wollte Trainer Rüdiger Rehm am Samstag eine Reaktion von seiner Mannschaft sehen. Am Ende musste er sich jedoch mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:0) begnügen.