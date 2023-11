Aktuell Land

Nach Serie von Bombendrohungen: Zwei Verdächtige ermittelt

Im Zusammenhang mit einer Serie von Bombendrohungen haben Ermittler zwei Wohnungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart mitteilten, wurden bei den Durchsuchungen am Freitag zahlreiche Beweismittel wie Computer, Festplatten und Mobiltelefone sichergestellt. Verhaftungen habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.