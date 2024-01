Nach schnellem Rückstand: Hoffenheim verliert in Augsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim hat im ersten Spiel des Jahres eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo verlor den Test beim FC Augsburg am Samstag mit 0:1 (0:1). Das einzige Tor im Duell der beiden Fußball-Bundesligisten erzielte Augsburgs Fredrik Jensen in der zweiten Minute. Der 26 Jahre alte Finne kam nach einem Pass von Angreifer Phillip Tietz aus halbrechter Position im Strafraum ungestört zum Abschluss und ließ TSG-Torwart Oliver Baumann keine Abwehrchance. Der sehr agile Tietz traf später mit einem wuchtigen Schuss die Latte (27.).

Maximilian Beier hatte vor der Pause zwei Großchancen zum Ausglich für die Hoffenheimer (14./42.), die nach der kurzen Winterpause am kommenden Freitag zum Hinrunden-Ende in München gegen den FC Bayern antreten müssen. Beier scheiterte jeweils an Finn Dahmen, wobei der Augsburger Torwart die zweite Topchance mit einem Fehlpass selbst ermöglichte.

Nach zahlreichen Wechseln verflachte die Partie im Verlauf der zweiten Spielhälfte. Der FCA hinterließ vor den wenigen Zuschauern insgesamt den besseren Eindruck.

