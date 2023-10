Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Donnerstag startet nebelig, danach liegen die Temperaturen wie am Vortag zwischen 16 und 21 Grad. Dazu kommen laut DWD ein Mix aus Sonne und Wolken und ein schwacher Wind. Erst am Freitag lösen sich dann Wolken und Nebel auf und es wird heiter und trocken. Im Bergland gibt es Temperaturen um 18 Grad, ansonsten bis zu 21 Grad. In der Nacht zu Samstag bilden sich wieder Wolken und Nebel, die Temperaturen fallen auf bis zu vier Grad.

DWD