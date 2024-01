Aktuell Land

Nach Rechten-Treffen: OB will aus Verein Deutsche Sprache

Rastatts Oberbürgermeisterin Monika Müller (SPD) will, dass ihre Stadt aus dem Verein Deutsche Sprache austritt. Einen entsprechenden Vorschlag will sie dem Gemeinderat unterbreiten. Der Verein war in die Schlagzeilen geraten, weil ein inzwischen zurückgetretenes Vorstandsmitglied an einem Potsdamer Treffen radikal rechter Aktivisten teilgenommen haben soll.