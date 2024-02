Aktuell Land

Nach Pandemie-Einbruch: Mehr Übernachtungen

Die Zahl der Übernachtungen in Jugendherbergen ist in Baden-Württemberg 2023 weiter gestiegen. Wie der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks am Dienstag mitteilte, wurden 949 723 Übernachtungen gezählt. Das entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahr von 12,4 Prozent. Insgesamt übernachteten 368.012 Gäste in baden-württembergischen Jugendherbergen.