Die beiden Männer hatten am Sonntag vor einem Imbiss in Kirchheim unter Teck gestritten, wie es weiter hieß. Dabei soll der Verdächtige mit einem Messer mehrmals auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Noch am Tatort wurde der 45-Jährige festgenommen. Der 34-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach einer Operation war sein Gesundheitszustand am Montag stabil.

