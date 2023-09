Aktuell Land

Nach Messerangriff - Verdächtiger nach Weinsberg verlegt

Der psychisch kranke Mann, der am vergangenen Freitag in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) eine 30 Jahre alte Frau getötet haben soll, ist wie geplant in die Psychiatrie nach Weinsberg verlegt worden. Der 33-Jährige sei inzwischen in dem Klinikum am Weissenhof im Landkreis Heilbronn eingetroffen, sagte am Mittwoch der Ärztliche Direktor der Einrichtung, Matthias Michel. Zuvor war der Verdächtige im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch untergebracht gewesen.