Aktuell Land

Nach Messerangriff in Reutlingen: 19-Jähriger stellt sich

Nach einem Messerangriff in einer Gaststätte in Reutlingen hat sich der gesuchte Tatverdächtige der Polizei gestellt. Der 19-Jährige wurde am Mittwoch vorläufig festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten.