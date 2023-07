Aktuell Land

Nach mehr als 35 Jahren: Knochen auf Gletscher gefunden

Auf einem Gletscher in der Schweiz sind die sterblichen Überreste eines deutschen Alpinisten gefunden worden. Der Mann war 1986 in der Nähe von Zermatt unterwegs gewesen und von einer Tour nicht zurückgekehrt, wie die Polizei des Kantons Wallis am Donnerstag berichtete. Er wurde seitdem vermisst. Der Alpinist war damals 38 Jahre alt.