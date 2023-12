Aktuell Land

Nach Leichenfund: Sohn soll Mutter und sich getötet haben

Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Ein 21-Jähriger soll erst seine Mutter und dann sich selbst getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Es bestehe der Verdacht, dass er die 52-Jährige in der gemeinsamen Wohnung mutmaßlich mit einem Messer tödlich verletzte, bevor er sich das Leben nahm. Beide Leichen würden entsprechende Verletzungen aufweisen.