Aktuell Land

Nach Laptop-Diebstahl in Zug: 18-Jähriger in U-Haft

Nach einem Diebstahl in einem Zug in der Nähe von Stuttgart ist ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Nach Angaben von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch soll er am Sonntag innerhalb weniger Stunden mehrere Menschen bestohlen haben.