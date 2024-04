Aktuell Land

Nach Krankheitsfällen bleibt Festzelt geöffnet

Das Festzelt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, in dem die Infektionsquelle für Magen-Darm-Beschwerden von zahlreichen Besuchern vermutet wird, bleibt geöffnet. Das sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Mittwoch. Es gebe keinen Grund, dieses Zelt zu schließen. Der Betreiber sei sehr kooperativ. Und es sei auch in seinem Sinne, dem Ausbruch ein Ende zu bereiten.