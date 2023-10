Aktuell Land

Nach Kontakt mit Oberleitung: Jugendlicher stirbt

Ein Jugendlicher ist im Rhein-Neckar-Kreis in der Nähe abgestellter Güterwagons in Kontakt mit der Oberleitung gekommen und gestorben. Ein weiterer Jugendliche habe keine körperlichen Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizei ermittele zur Todesursache. Aus personenschutzrechtlichen Gründen hat die Polizei zunächst keine weiteren Details genannt.