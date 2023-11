Aktuell Land

Nach Kollision mit Fluchtwagen: Verletzter gestorben

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Fluchtwagen auf der Autobahn 6 bei Heilbronn ist der Beifahrer eines Kleintransporters an seinen Verletzungen gestorben. Der Fahrer des Transporters, der 45-Jährige und der 30-jährige Fahrer des Fluchtwagens waren bei dem Unfall am 11. November schwer verletzt worden. Der 45-Jährige starb am Dienstag im Krankenhaus, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt am Donnerstag gemeinsam mitteilten.