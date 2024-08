Nach Hitze: Kommt der Wetterumschwung zum Wochenende?

Abkühlung bringt laut DWD eine Kaltfront am Sonntag.

Abkühlung nach den heißen Tagen: Das Wetter soll am Wochenende wechselhaft in Baden-Württemberg werden. Nach den zuletzt hochsommerlichen Temperaturen bringe eine Kaltfront vor allem zum Sonntag Abkühlung, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter werden erwartet.

Schon im Verlauf des Freitags seien an der Donau und in Oberschwaben erste Regenfälle zu erwarten, so der Experte. Vereinzelt seien Unwetter und Starkregen mit 40 Litern pro Stunde und Quadratmeter auch südlich der Schwäbischen Alb möglich. Im nördlichen Baden-Württemberg bleibe es freundlich.

Markanter Wetterwechsel

Das wechselhafte Wetter im Südosten bleibe auch am Samstag bestehen. In der Nacht zum Sonntag würden dann auch verbreitet dichter werdende Wolken vom Westen aufziehen. Die Vorboten einer Kaltfront bringen dem Experten nach auch Unwetter mit sich. Die Temperaturen rutschen demnach deutlich unter die 30-Grad-Marke. Der Meteorologe rechnet verbreitet mit 18 (Bergland) bis 24 Grad. Der Wetterwechsel werde markant sein.

Die neue Woche soll dann wieder etwas freundlicher starten und das sommerliche Wetter zurückkommen. »Ab Montag gibt es wieder bestes Sommerwetter mit Temperaturen um die 25 Grad.«