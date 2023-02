Aktuell Land

Nach Hackerangriff auf KSC-Account: Ermittlungen dauern an

Nach dem Hackerangriff auf die Facebook-Seite des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC dauern die Ermittlungen an. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Montagvormittag der Deutschen Presse-Agentur. Am Samstagabend seien nach Angaben der Polizei mutmaßlich kinderpornografische Inhalte von bislang unbekannten Tätern auf dem Social-Media-Account des KSC, dem mehr als 111.000 Nutzer folgen, veröffentlicht worden.