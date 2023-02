Aktuell Land

Nach Flussverschmutzung: Defekte Leitung war Ursache

Nach der Verschmutzung von zwei Flüssen in Bretten (Kreis Karlsruhe) mit Öl steht die Ursache nun fest. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll es in der vergangenen Woche zu einem technischen Defekt an einer Kraftstoffleitung auf dem Betriebshof einer Firma zwischen Bretten und Knittlingen (Enzkreis) gekommen sein. Infolgedessen seien die Flüsse Saalbach und Weißach mit 100 bis 200 Litern Diesel verschmutzt worden.