Nach Feuer in Wohnung: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Nach einem Feuer in einer Wohnung in Aalen (Ostalbkreis) schließt die Polizei auch eine Brandstiftung nicht aus. Das Feuer war am Donnerstagabend im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte sie am Freitag mit. Ein Nachbar habe versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Er erlitt ebenso wie ein anderer Hausbewohner eine Rauchgas-Vergiftung und wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand mit knapp drei Dutzend Einsatzkräften löschen, wie es hieß. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Weitere Details zur Ursache des Brandes nannte die Polizei auf Nachfrage nicht.