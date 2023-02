Aktuell Land

Nach Farbschmierereien: Ministerin lädt zum Gespräch

Nach Farbschmierereien auf ihr Wahlkreisbüro in Stuttgart hat Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) die Beteiligten zu einem Gespräch eingeladen. »Räume für Kritik und Protest sind in unserer Demokratie wichtig, ja unerlässlich. Eine anonyme Protestbekundung und Sachbeschädigung ist aber nicht der richtige Weg«, teilte Olschowski am Samstag mit. Dies müsse im gemeinsamen Dialog und Austausch, kritisch und konstruktiv, passieren. Sie lud für den 24. Februar in das betroffene Wahlkreisbüro ein. Die Einladung gelte aber auch für interessierte Bürger.