Aktuell Land

Nach Explosion in Stuttgart: Feuerwehreinsatz beendet

Die Feuerwehr hat ihren Einsatz nach der Explosion in einem Haus in Stuttgart für beendet erklärt. 30 Stunden habe der Einsatz gedauert, teilte die Feuerwehr mit. Die letzten Kräfte kehrten am Donnerstagabend zu ihrer Feuerwache zurück.