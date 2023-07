Aktuell Land

Nach erneutem Brand festgenommener Feuerwehrmann schweigt

Der nach einem erneuten Vegetationsbrand in Calw vorläufig festgenommene Feuerwehrmann schweigt. »Er hat sich zur Sache nicht geäußert«, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Der 24-Jährige war am Dienstag geschnappt worden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass er für eine ganze Brandserie in den vergangenen Wochen verantwortlich ist. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Calw ermitteln wegen rund 20 Vegetations- und Waldbränden in Calw und dem Stadtteil Hirsau.