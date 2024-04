Aktuell Land

Nach Einbruchsserie: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

In der Nacht von Freitag auf Samstag sollen zwei Männer einen Diebeszug durch Durbach (Ortenaukreis) gemacht und dabei einen Mann schwer verletzt haben. Die beiden Männer seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Einer der Verdächtigen soll in den frühen Morgenstunden in einen Schuppen eingebrochen sein. Er sei von dem Besitzer erwischt worden und habe ihm ein Fahrrad an den Kopf geworfen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete den Angaben zufolge.