Nach BVB-VfB: Polizeieinsatz wegen Schlägerei unter Fans

Eine Auseinandersetzung zwischen Fans von Borussia Dortmund und des VfB Stuttgart hat auf einer Raststätte an der A1 bei Remscheid für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Insgesamt fünf Anhänger des VfB hätten am späten Samstagabend nach dem 1:0-Sieg ihres Teams drei BVB-Anhänger angegriffen, sagte ein Sprecher der Polizei Wuppertal am Sonntag.

Dabei seien die 20, 32 und 53 Jahre alten Dortmund-Fans leicht verletzt worden. Die acht Männer seien auf dem Rückweg von der Partie in Dortmund wahrscheinlich zufällig aufeinandergetroffen.

Als die Einsatzkräfte die fünf Stuttgarter Fans überprüfen wollten, reagierten diese nach Angaben des Polizeisprechers aggressiv. Die Polizei habe Pfefferspray gegen die Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren einsetzen müssen. Dabei sei einer von ihnen leicht verletzt worden. Im Laufe des Einsatzes hätten noch weitere Busse mit VfB-Fans an der Raststätte angehalten, berichtete der Polizeisprecher weiter. Zeitweise seien es bis zu zehn Reisebusse gewesen.

Um eine mögliche Eskalation zu vermeiden, seien vorsichtshalber weitere Polizistinnen und Polizisten alarmiert worden. Letztendlich hätten sich die hinzugekommenen Fans jedoch friedlich verhalten. Gegen die fünf Männer ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Nach etwas mehr als einer Stunde sei der Einsatz beendet gewesen.