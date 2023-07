Aktuell Land

Nach Brand: Weiter unklar, wer den Schaden zahlt

Nach einem Brand von 16 Autos in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) ist weiter unklar, wer für den Schaden aufkommen muss. Durch das Feuer auf einem Feld nahe dem Talmarktgelände war am vergangenen Sonntag ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. Die Autos hatten demnach unerlaubterweise auf einem Feld in der Nähe eines der ältesten Volksfeste Deutschlands geparkt, als das Feuer ausbrach.