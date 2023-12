Aktuell Land

Nach Brand mit einer Toten Anklage gegen Ehemann erhoben

Gut vier Monate nach dem Brand mit einer Toten in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 28 Jahre alten Ehemann erhoben. Er soll seine Frau erstickt und danach Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses gelegt haben, um die Leiche seiner ebenfalls 28 Jahre alten Frau zu verbrennen, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag mitteilte. Die Ankläger werfen dem Mann Totschlag vor und außerdem versuchten Mord an den Bewohnern des Mehrfamilienhauses sowie besonders schwere Brandstiftung.