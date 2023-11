Aktuell Land

Nach Brand: Lebloser Mann in Dachgeschosswohnung gefunden

Nach einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Herrischried (Kreis Waldshut) ist ein Mann leblos aufgefunden worden. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seien vor Ort gescheitert. Der Mann wurde für tot erklärt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.