Das Feuer hatte am Vortag einen Großeinsatz ausgelöst, das Grüngut war in Vollbrand geraten. Ein Feuerwehrmann wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wegen des starken Rauchs wurde zwischenzeitlich die angrenzende Bundesstraße 297 komplett gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten stundenlang.

Pressemitteilung