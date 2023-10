Aktuell Land

Nach Bombendrohung an Schule: Tatverdächtige festgenommen

Nach der Bombendrohung an einer Schule in Achern (Ortenaukreis) im Juni hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein 19-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen und ein Jugendlicher, der zu der Schule geht, sollen für die Drohung verantwortlich sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zum Alter des Jugendlichen machte die Polizei keine Angaben.