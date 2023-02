Aktuell Land

Nach Attacke: CDU-Fraktion will Konsequenzen für Goecke

Nach der Hundekot-Attacke auf eine Journalistin sollte das Stuttgarter Theaterhaus die Zusammenarbeit mit dem Choreografen Marco Goecke aus Sicht der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag beenden. »Dass Marco Goecke weiter mit öffentlichen Geldern der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Baden-Württemberg unterstützt wird, halten wir für inakzeptabel«, schreibt der CDU-Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte in einem Schreiben an Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne). »Solange er diese Haltung hat, dürfen ihm die öffentlich geförderten Theater in Baden-Württemberg keine Bühne mehr bieten.« Schütte ist Arbeitskreisvorsitzender für Wissenschaft, Forschung und Kunst der Fraktion. Das Schreiben liegt der dpa vor.