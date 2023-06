Aktuell Land

Nach Abschied vom KSC: Kaufmann wechselt zu Union Berlin

Stürmer Mikkel Kaufmann wechselt nach seinem Abschied vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zum Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin. Das gaben die Köpenicker am Montag bekannt. Der KSC hatte den 22-Jährigen für die vergangene Saison vom dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen ausgeliehen und hätte ihn in diesem Sommer gerne fest verpflichtet. Der Angreifer lehnte das neue Vertragsangebot der Badener allerdings ab. Über die Höhe der Ablösesumme, für die Kaufmann nun in die Hauptstadt wechselt, machte der 1. FC Union in seiner Mitteilung keine Angaben.