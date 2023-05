Nach abgesagtem Streik »Regionalverkehr stabil angelaufen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fahrgäste wurden gebeten, sich auf jeden Fall vor der geplanten Abfahrt noch einmal zu informieren. Wegen der kurzfristigen Streikabsage musste die Bahn bundesweit rund 50 000 Zugfahrten allein im Fern- und Nahverkehr sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne neu planen. Ab Dienstag sollen alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein.

Erste Auswirkungen gab es dem SWR zufolge in Baden-Württemberg bereits am Sonntagabend. Demnach fielen in Mannheim zwei Fernzüge gegen 20.00 Uhr aus - darunter der TGV nach Paris. Auch in Karlsruhe habe es am Abend Verspätungen und Ausfälle gegeben. Einige Züge waren dementsprechend voller.

Seite S-Bahn mit Informationen zur aktuellen Betriebslage