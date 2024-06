Aktuell Land

Nach Überflutungen: Spendenaktion im Südwesten

Nach den schweren Überflutungen im Südwesten haben sich mehrere Landkreise für eine Spendenaktion zusammengetan. Mit dem Geld sollen Menschen in Not unterstützt werden, teilte das Landratsamt Ludwigsburg am Mittwoch mit. Am sogenannten Spendenkonto Hochwasser beteiligen sich die Landkreise Ludwigsburg, Göppingen, sowie der Rems-Murr-Kreis und Ostalbkreis.