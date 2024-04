Nübel per Leihe zwei weitere Jahre vom FC Bayern zum VfB

Bitte aktivieren Sie Javascript

Torhüter Alexander Nübel soll für zwei weitere Jahre beim VfB Stuttgart für eine Zukunft beim FC Bayern München reifen. Der 27-Jährige wird bis Sommer 2026 weiterhin an die Schwaben ausgeliehen, wie die beiden Fußball-Bundesligisten am Freitag mitteilten. Die Laufzeit des neuen Leihgeschäfts kommt dabei überraschend.

Der FC Bayern sieht in Nübel derweil weiterhin eine Lösung für die Zeit nach Kapitän Manuel Neuer. Beim deutschen Rekordmeister aus München verlängerte der Keeper seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

»Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Alexander Nübel auf eine langfristige Verlängerung unserer Zusammenarbeit geeinigt haben«, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl in der Vereinsmitteilung. »Er hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zählt zu den besten deutschen Torhütern. Beim VfB Stuttgart kann er weiter kontinuierlich Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln.« Mit Neuer (38), Sven Ulreich (35), Daniel Peretz (23) und Nübel sei man auf der Torhüterposition »heute und perspektivisch hervorragend aufgestellt«.

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt. Seit dieser Spielzeit ist er an den aktuellen Tabellendritten aus Stuttgart ausgeliehen und wäre am Ende des neuen Kontrakts dann drei Spielzeiten auf Leihbasis bei den Schwaben. Beim VfB entwickelte er sich nicht nur zum Stammspieler, sondern auch zur Führungskraft.

»Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung und das Vertrauen, das mir der FC Bayern entgegenbringt, gleichzeitig fühle ich mich in Stuttgart sehr wohl. Ich will mit dem VfB erfolgreich sein und so auch persönlich die nächsten Schritte gehen«, sagte Nübel.

Der Torhüter hat beste Aussichten mit den Schwaben in der kommenden Saison sogar Champions League zu spielen. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) will der Tabellendritte gegen Eintracht Frankfurt den nächsten Sieg für die Königsklassen-Qualifikation schaffen.

Der VfB klärte mit der neuen Vereinbarung eine weitere Schlüsselpersonalie, nachdem zuvor unter anderem Trainer Sebastian Hoeneß sowie Kapitän und Neu-Nationalspieler Waldemar Anton neue Verträge unterschrieben hatten. Nübel sei zu einem »entscheidenden Faktor« des VfB geworden, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. »Er strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus und hat damit einen erheblichen Anteil an unserer bislang so positiv verlaufenden Saison.«

