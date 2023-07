Aktuell Land

Nübel neuer Stammtorwart? »Davon ist auszugehen«

Trotz seines missglückten Debüts und fünf Gegentoren im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach, darf Neuzugang Alexander Nübel mit einem Startelf-Einsatz im ersten Pflichtspiel des VfB Stuttgart rechnen. »Davon ist auszugehen«, sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach einem Vorbereitungsturnier in Heimstetten am Samstag in einem Interview des Fernsehsenders Sky. »Wenn wir so ein Investment machen, ist das die Idee dahinter. Trotzdem geht es am Ende um Leistung. Aber die Idee ist schon, dass er als Nummer eins in die Saison geht.«