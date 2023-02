Närrischer Staatsempfang bei Kretschmann

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Ich habe es nur gut gemeint, auch wenn euch das nicht so erscheint«, rief er vor dem Schloss den Narren zu - die ihm einen »Waschläpp« an der Kordel mitbrachten und um den Hals hingen. Offenbar nicht das erste Präsent dieser Art, wie Kretschmann in seiner Rede ausplauderte: »Doch ständig schenkt mir seither einer - und sie werden auch nicht kleiner, Lappen für die Körperpflege.« Schließlich ging Kretschmann samt Waschlappen um den Hals, Narrenkappe auf dem Kopf und Hand in Hand mit Frau Gerlinde voran ins Schloss, wo sich die Narren mit Bier, Spätzle und Linsen stärkten.

Für ihn sei das ein Wohlfühltermin, sagte Kretschmann. Er übergebe die Macht gern und freiwillig an die Narren. »Ich bin froh, dass jetzt mal andere regieren und ich von der Last befreit bin«, schmunzelte der Ministerpräsident - er sei ein richtiger Narr, »schon seit Kindestagen«.